РФ «принуждает» Белоруссию, в Сербии требуют план по Косово: Радио REGNUM

Москва, 17 апреля 2019, 08:00 — REGNUM
- Варшавские докладчики заявили, что Россия поглощает Белоруссию;
- Президент Таджикистана рассчитывает на амнистию в РФ для трудовых мигрантов;
- Протестующие в Сербии потребовали опубликовать план по Косово;
- Госдума примет решение о проверке Центробанка;
- В Госдуму внесён законопроект о распространении реновации на всю страну.
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Читайте ранее в этом сюжете: Россия – НАТО: кто кого просчитал, а кто просчитался? Радио REGNUM