Трамп выслал 60 российских дипломатов под влиянием ЦРУ – СМИ

Вашингтон, , 03:57 — REGNUM Высылка 60 российских дипломатов американскими властями в рамках сфабрикованного Лондоном «дела Скрипаля» произошла под влиянием ЦРУ, пишет The New York Times.

Уточняется, что решение выслать дипломатов было принято после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился с Джиной Хаспел, директором ЦРУ, которая повлияла на главу государства.

Издание утверждает, что Трамп первоначально не приветствовал высылку десятков дипломатов по примеру Великобритании, но Хаспел, в то время занимавшая должность замглавы ЦРУ, переубедила его.

Она продемонстрировала Трампу снимки детей, якобы госпитализированных после отравления «Новичком». Также Хаспел показала президенту фото с утками, которые якобы насмерть отравились из-за «небрежной работы российских оперативников».

Напомним, 4 марта исполнился год с момента так называемого инцидента в Солсбери (Великобритания). Лондон сфабриковал «дело Скрипаля», обвинив Россию в применении химического оружия.

В результате ряд стран выслал российских дипломатов. Так, США покинули 48 российских дипломатов, а также были высланы 12 сотрудников миссии при ООН. Закрылось генконсульство России в Сиэтле (штат Вашингтон).

Читайте ранее в этом сюжете: Солсбери признан лучшим для проживания городом Англии