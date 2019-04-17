Зеленский: Где это видано, чтобы два кандидата выступали на разных сценах?

Киев, , 03:08 — REGNUM Две сцены для оппонентов по предвыборным дебатам выпадают из опыта мировой практики. Об этом заявил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в своём видеообращени, опубликованном в соцсетях.

«Где вы видели в мире, чтобы два кандидата выступали на двух разных сценах?» — сказал Зеленский.

https://www.instagram.com/p/BwVM1OvljUL/

Своё видеообращение кандидат записал на стадионе «Олимпийский», где 19 апреля планируется проведение дебатов в преддверии второго тура выборов украинского президента (голосование пройдёт 21 апреля).

Зеленский указал на то, что для него и для его оппонента Петра Порошенко, действующего украинского президента, будет установлено две сцены. Такое условие поставил Порошенко.

Напомним, 16 апреля Порошенко сказал, что штабами подписано соглашение о дебатах 19 апреля, но пока не решено, во сколько они начнутся. В штабе Зеленского назвали время: с 19:00 до 22:00 (время местное).

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