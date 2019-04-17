Молдавские социалисты Додона отправились в Москву всей фракцией

Кишинёв, , 03:00 — REGNUM Парламентская фракция Партии социалистов Молдавии, во главе с председателем фракции Зинаидой Гречаной, отправилась в Москву. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии, визит совершается по приглашению руководства Государственной думы России.

В Москве у молдавской делегации запланированы двухсторонние встречи с руководством Государственной думы РФ, а также с депутатами крупнейших думских партий России.

Это не первый раз, когда фракция молдавский социалистов в полном составе отправляется в Москву в канун важных политических событи в Кишиневе. На этот раз визит совершается в разгар переговоров о создании в Молдавии парламентского большинства.

Москва до сих пор неоднократно посылала Додону недвусмысленные сигналы о необходимости союза с правым оппозиционным блоком ACUM против олигарха Владимира Плахотнюка, в то время как Додон пытается убедить российских «партнеров» в недоговороспособности правых и пользе коалиции с Демпартией Плахотнюка.

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