ВМС США считают приоритетным военное присутствие в Арктике

Вашингтон, , 03:10 — REGNUM Военно-морские силы Соединенных Штатов считают свое военное присутствие в Арктике более приоритетной задачей, нежели создание американских военных баз в регионе, заявил замначальника штаба ВМС США вице-адмирал Уильям Морэн на семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

По его словам, военное присутствие в регионе важнее создания военных баз. Морэн подчеркнул, что обеспечение этого присутствия в Арктике должно показать, что Соединенные Штаты считают этот регион значимым. Он добавил, что споры о том, какое направление является приоритетным — создание дополнительных баз ВМС США на Аляске или увеличение военного присутствия в регионе — ведутся до сих пор.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля американский журнал National Interest рассмотрел перспективы США в Арктике. По данным журнала, американские военные не приспособлены и не готовы к борьбе за влияние в Арктическом регионе. Отмечается, что армия США плохо оснащена для деятельности в условиях крайне низких температур, а также не имеет собственного мощного ледокольного флота.

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