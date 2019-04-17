Египет заявил о готовности поддержать Военный совет Судана

Каир, , 02:50 — REGNUM Египет готов оказать всестороннюю поддержку Судану и его народу, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси главе переходного Военного совета Судана Абделю Фаттаху аль-Бурхану в ходе телефонных переговоров.

Сообщается, что ас-Сиси пообещал оказать поддержку Судана для обеспечения безопасности и стабильности в стране, а также для «сохранения ее государственных институтов». По его словам, Египет готов поддержать Судан в стремлении преодолеть политический кризис в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в результате военного переворота в Судане был смещен со своей должности президент страны Омар аль-Башир, занимавший этот пост в течение 30 лет. В настоящее время власть в стране принадлежит Военному совету, лидером которого является Абдель Фаттах аль-Бурхан Абдельрахман.

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