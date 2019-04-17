Авиарегулятор США предварительно одобрил обновление для самолетов 737 MAX

Вашингтон, , 02:32 — REGNUM Федеральное управление авиации США (ФАУ) предварительно одобрило обновление для программного обеспечения самолетов Boeing 737 MAX, призванное устранить ошибки в системе коррекции маневрирования MCAS, передает телеканал CNBC.

Сообщается, что ФАУ признали «операционно годным» обновление для системы MCAS, сбой которой привел к авиакатастрофам в Эфиопии и Индонезии. Телеканал отмечает, что в проекте доклада совета стандартизации ФАУ содержится и рекомендация провести дополнительную тренировку для пилотов по работе с системой MCAS. В самом документе сроки сертификации обновления программного обеспечения не указаны.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля глава авиакорпорации Boeing Денис Меленберг заявил, что обновление ПО для самолетов 737 MAX работает «как и задумывалось». По его словам, он лично принимал участие в летных испытаниях нового обновления.

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