Среда, 17 Апреля 2019 года
03:55:04 МСК

Авиарегулятор США предварительно одобрил обновление для самолетов 737 MAX

Политика

Сроки сертификации обновления пока не называются

Авиарегулятор США предварительно одобрил обновление для самолетов 737 MAX
pjs2005
Самолёт Boeing 737 MAX 8

Вашингтон, 17 апреля 2019, 02:32 — REGNUM  Федеральное управление авиации США (ФАУ) предварительно одобрило обновление для программного обеспечения самолетов Boeing 737 MAX, призванное устранить ошибки в системе коррекции маневрирования MCAS, передает телеканал CNBC.

Сообщается, что ФАУ признали «операционно годным» обновление для системы MCAS, сбой которой привел к авиакатастрофам в Эфиопии и Индонезии. Телеканал отмечает, что в проекте доклада совета стандартизации ФАУ содержится и рекомендация провести дополнительную тренировку для пилотов по работе с системой MCAS. В самом документе сроки сертификации обновления программного обеспечения не указаны.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля глава авиакорпорации Boeing Денис Меленберг заявил, что обновление ПО для самолетов 737 MAX работает «как и задумывалось». По его словам, он лично принимал участие в летных испытаниях нового обновления.

Читайте ранее в этом сюжете: Авиарегулятор в США провел встречи по 737 MAX с пилотами и авиакомпаниями

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиастроение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить