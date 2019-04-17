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Два человека погибли при обстреле Триполи

Политика

Еще восемь получили ранения

Два человека погибли при обстреле Триполи
Al Jazeera English
Ливия

Триполи, 17 апреля 2019, 02:12 — REGNUM  Два человека погибли, еще восемь получили ранения в результате артиллерийского обстрела столицы Ливии Триполи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление экстренных служб города.

Сообщается, что в ночь с 16 на 17 апреля по ряду районов города Триполи был открыт артиллерийский огонь. В результате обстрела погибли два человека, восемь получили ранения. Подробности произошедшего не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ООН, по состоянию на 14 апреля, в боях за Триполи погибли 146 человек, 614 получили ранения. Отмечается, что число беженцев из города превысило уже 13 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Битва за Триполи унесла жизни 146 человек — ООН

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Гражданская война в Ливии
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