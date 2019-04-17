Эксперты из США заподозрили КНДР в перевозке радиоактивных материалов

Вашингтон, , 01:53 — REGNUM КНДР перевозит радиоактивные материалы на территории научного центра ядерных исследований в Йонбене, заявляют эксперты Центра международных и стратегических исследований в Вашингтоне.

Эксперты сообщают, что обнаружили на спутниковых снимках Йонбена пять спецвагонов, которые находились рядом с объектом по обогащению урана. Предполагается, что ранее эти вагоны использовались для перевозки радиоактивных материалов или для операций по их переработке. В связи с этим эксперты считают, что работы по обогащению урана в КНДР могут продолжаться. В пользу этой версии, как полагают специалисты, говорит наличие 20-футового контейнера во дворе предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн посетит Россию 17−18 апреля с визитом для обсуждения вопросов по денуклеаризации Корейского полуострова. В частности он намерен обсудить с российскими официальными лицами совместные усилия по достижению ядерного разоружения КНДР.

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