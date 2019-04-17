Среда, 17 Апреля 2019 года
08:52:28 МСК

В Алжире назначили нового председателя Конституционного совета

Политика

Он займет пост ушедшего в отставку Тайеба Белайза

В Алжире назначили нового председателя Конституционного совета
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Алжир

Алжир, 17 апреля 2019, 01:51 — REGNUM  Главой Конституционного совета Алжира вместо ушедшего в отставку Тайеба Белайза назначен Камаль Фениш, сообщает портал TSA.

Ранее Фениш занимал должность одного из членов алжирского Конституционного совета, который является высшим судебным органом страны. Он следит за исполнением конституции и осуществляет контроль над ходом выборов и референдумов в Алжире.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля глава Конституционного совета Алжира Тайеб Белайз ушел в отставку под давлением массовых протестов в стране. Протесты начались против выдвижения президента Абдельазиза Бутефлики на очередной срок, однако после его отставки протесты не прекратились. Теперь протестующие требуют отставки всех соратников Бутефлики.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава конституционного совета Алжира ушел в отставку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить