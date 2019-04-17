В Алжире назначили нового председателя Конституционного совета

Алжир, , 01:51 — REGNUM Главой Конституционного совета Алжира вместо ушедшего в отставку Тайеба Белайза назначен Камаль Фениш, сообщает портал TSA.

Ранее Фениш занимал должность одного из членов алжирского Конституционного совета, который является высшим судебным органом страны. Он следит за исполнением конституции и осуществляет контроль над ходом выборов и референдумов в Алжире.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля глава Конституционного совета Алжира Тайеб Белайз ушел в отставку под давлением массовых протестов в стране. Протесты начались против выдвижения президента Абдельазиза Бутефлики на очередной срок, однако после его отставки протесты не прекратились. Теперь протестующие требуют отставки всех соратников Бутефлики.

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