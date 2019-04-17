Сытина прогнали с передачи «Время покажет»

Москва, , 01:21 — REGNUM Гость передачи «Время покажет» на Первом канале Александр Сытин был выдворен за слова «ликвидация малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая». Прямой эфир состоялся 16 апреля.

Анатолий Кузичев, ведущий передачи, выгнал Сытина после того, как тот заявил:

«Вы сравнили пожар важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года».

Отметим, что передача посвящалась обсуждению расправы 2 мая 2014 года в Одессе, когда в Доме Профсоюзов сгорели 46 человек. Был упомянут и пожар в соборе Парижской Богоматери, вслед за чем и высказался Сытин.

Напомним, в результате пожара 15 апреля сильно пострадал готический собор XII века Нотр-Дам-де-Пари. Обрушилась кровля, разрушены шпиль и часы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля с передачи «Место встречи» на НТВ выгнали за нацистское приветствие Сергея Лойко.

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