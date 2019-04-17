Спецпредставитель США по Северной Корее приедет в Россию с визитом

Вашингтон, , 01:25 — REGNUM Спецпредставитель Соединенных Штатов по КНДР Стивен Бигэн приедет в Россию 17−18 апреля для обсуждения вопроса денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает пресс-служба Госдепа США.

Сообщается, что Бигэн проведет в Москве два дня — 17 и 18 апреля. В ходе своего визита он намерен встретиться с российскими официальными лицами и обсудить вопрос полной и окончательной денуклеаризации КНДР.

Ранее о возможном визите Бигэна в Россию в апреле сообщил замминистра внутренних дел РФ Игорь Моргулов. Прошлая встреча Моргулова и Бигэна по КНДР проходила в январе 2019 года в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается снимать режим санкций с Северной Кореи для продолжения переговоров по денуклеаризации. Однако Трамп подчеркнул, что и ужесточать санкции он пока не намерен.

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