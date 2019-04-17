«Соберёмся вчетвером». Порошенко собрался на встречу «нормандской четвёрки»

Киев, , 01:01 — REGNUM Встреча в нормандском формате планируется в июне 2019 года, заявил украинский президент Пётр Порошенко в эфире телеканала «112 Украина».

Украинский лидер заявил, что переговоры будут приурочены к празднованию высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии.

«Мы соберёмся вчетвером, и у нас есть чёткая программа, что мы сделаем, чтобы, наконец, на многострадальную землю Украины пришёл мир», — заявил Порошенко.

По его словам, приглашение Путину будет сделано со стороны федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и французского президента Эммануэля Макрона. Кроме того, об этой встрече будет поставлен в известность американский президент Дональд Трамп.

Глава Украины сказал, что уже в мае возможно подписание соглашения о «выводе российских войск с украинской территории». Также документ предполагает разоружение незаконных вооруженных формирований, отметил Порошенко, и введение миротворческой миссии ООН.

Напомним, Порошенко на встрече с Меркель заявил, что Россию могут подвергнуть новым санкциям из-за «невыполнения Минских договорённостей».

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