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Пентагон рассматривает возможности военного сдерживания России в Венесуэле

Политика

Однако относится к этому скептически

Вашингтон, 17 апреля 2019, 01:03 — REGNUM  Пентагон рассматривает и военные варианты по сдерживанию России, Кубы и Китая в Венесуэле и их влияния на законно избранную власть страны, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Источники сообщают, что работа над подобными планами в Пентагоне началась после того, как советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон дал соответствующие указания и.о. министра обороны Соединенных Штатов Патрику Шанахану.

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Подчеркивается, что, несмотря на слова госсекретаря Майка Помпео о том, что США рассматривают «все варианты» по разрешению политического кризиса в Венесуэле, ряд высокопоставленных лиц в Пентагоне отнесся скептически к идее военного вмешательства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля американская марионетка Хуан Гуайдо, объявивший себя «временным президентом» Венесуэлы, обвинил Россию и Кубу в военной «интервенции» в Боливарианскую Республику. Также ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Кубу во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы.

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Политический кризис в Венесуэле
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