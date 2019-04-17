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Польского вице-консула в Иркутске вышлют из России

Политика

Вице-консул генконсульства России в Познани покидает Польшу

Польского вице-консула в Иркутске вышлют из России
На выход

Иркутск, 17 апреля 2019, 00:23 — REGNUM  Польский вице-консул в Иркутске должен покинуть Россию 16 апреля, пишет газета «Коммерсантъ».

Польского дипломата высылают в рамках применения Москвой «принципа взаимности», поскольку до этого польские власти объявили вице-консула генконсульства России в городе Познани персоной нон грата.

Напомним, Польша вошла в число стран, выславших российских дипломатов после «инцидента в Солсбери». В конце марта 2018 г. Польшу покинули четыре представителя России, зеркально из России были высланы четыре польских дипломата.

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Россия и Польша
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