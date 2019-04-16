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Трамп предложил Макрону помощь в восстановлении собора Парижской Богоматери

Политика

В Вашингтоне вспомнили, как колокола Нотр-Дама звонили во время терактов 11 сентября 2001 года

Трамп предложил Макрону помощь в восстановлении собора Парижской Богоматери
Иллюстрация: U.S. Embassy France
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Вашингтон, 16 апреля 2019, 23:59 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь в восстановлении пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба Белого дома.

«Франция является старейшим союзником Соединённых Штатов, и мы с благодарностью вспоминаем звон колоколов собора Парижской Богоматери в 2001 году во время трагических атак на американскую землю 11 сентября. Эти колокола зазвучат вновь», — говорится в распространённом заявлении.

Как передавало ИА REGNUM, произошедший вечером 15 апреля пожар уничтожил значительную часть собора Парижской Богоматери в столице Франции. Полностью потушить огонь удалось лишь сегодня утром. В результате пожара обрушились шпиль и часы на соборе, а также значительная часть кровли.

По оценкам экспертов, на восстановление собора могут уйти десятилетия, вместе с тем Эммануэль Макрон пообещал сегодня провести реставрационные работы в пятилетний срок.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери
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