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США не исключат Судан из числа государств-спонсоров терроризма — Reuters

Политика

Пока у власти в африканской стране остаются военные

США не исключат Судан из числа государств-спонсоров терроризма — Reuters
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Терроризм

Вашингтон, 16 апреля 2019, 23:26 — REGNUM  Соединённые Штаты не готовы исключить Судан из числа государств-спонсоров терроризма после свержения многолетнего главы государства Омара аль-Башира, 16 апреля передает агентство Reuters.

Как сообщил журналистам представитель Госдепартамента США, данное решение невозможно, пока у власти в африканской стране остаются военные.

«Мы будем готовы исключить Судан из списка государств-спонсоров терроризма, если в руководстве и политике страны произойдут существенные изменения», — заявил представитель госдепа.

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Внешняя политика США
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