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Украинский телеканал «1+1» подал в суд на Порошенко

Политика

Шакалы почуяли кровь

Украинский телеканал «1+1» подал в суд на Порошенко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Киев, 16 апреля 2019, 22:49 — REGNUM  На Украине телеканал «1+1» подал иск против действующего президента республики Петра Порошенко о защите деловой репутации. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает ТСН.

Иск подан телеканалом «1+1» в Печерский районный суд Киева. Телеканал требует защитить его деловую репутацию. Ответчиками по иску указаны ООО «Издательский дом «Медиа-ДК» и президент Украины Пётр Порошенко. Сумма иска не уточняется.

«1+1» просит суд признать недостоверными и нарушающими деловую репутацию канала ряд сообщений, которые опубликованы на официальной странице президента Порошенко в социальной сети Facebook, а также прозвучали на собрании граждан и на сайте радиостанции «Радио НВ».

Речь, в частности, идёт о следующих высказываниях Порошенко:

«И что бы обо мне ни говорили запуганные Коломойским работники этого канала (имеется в виду телеканал «1+1» — ИА REGNUM ), знайте — ничего общего с правдой и ничего общего даже подобного с честной журналистикой это не имеет».

А также:

«Главным инструментом распространения лжи в течение последних месяцев, как ни прискорбно, стал «1+1».

Руководство телеканала утверждает, что никаких доказательств в подтверждение своих слов Пётр Порошенко не предоставил, а также не извинился перед журналистами.

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