Парламент Египта одобрил продление президентского срока

Каир, , 22:45 — REGNUM Парламент Египта одобрил изменения в конституцию, связанные с продлением президентского срока до шести лет и возможностью занятия высшей государственной должности несколько сроков подряд, 16 апреля передает агентство Reuters.

Поправки в конституцию были поддержаны 531 голосами египетских парламентариев против 22.

Изменения, которые могут позволить действующему президенту Абдель-Фаттаху Ас-Сиси сохранять власть до 2030 года, должны быть поддержаны гражданами Египта на референдуме.

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