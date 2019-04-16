Среда, 17 Апреля 2019 года
08:42:35 МСК

Парламент Египта одобрил продление президентского срока

Политика

Поправки в конституцию были поддержаны 531 голосами египетских парламентариев против 22

Парламент Египта одобрил продление президентского срока
Абдель-Фаттах Ас-Сиси

Каир, 16 апреля 2019, 22:45 — REGNUM  Парламент Египта одобрил изменения в конституцию, связанные с продлением президентского срока до шести лет и возможностью занятия высшей государственной должности несколько сроков подряд, 16 апреля передает агентство Reuters.

Поправки в конституцию были поддержаны 531 голосами египетских парламентариев против 22.

Изменения, которые могут позволить действующему президенту Абдель-Фаттаху Ас-Сиси сохранять власть до 2030 года, должны быть поддержаны гражданами Египта на референдуме.

Читайте также: Египетские парламентарии намерены внести поправки в конституцию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Египта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить