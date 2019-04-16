МИД РФ: Киев использует Керченский инцидент во внутриполитических целях

Москва, , 21:52 — REGNUM Киевские власти пытаются превратить последствия своей провокации в Керченском проливе во внутриполитический фактор, сообщает МИД России в заявлении, опубликованном 16 апреля.

Поводом для заявления стало сообщение о планах украинского МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву, чтобы добиться от России освобождения моряков ВМС Украины, задержанных в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы России.

«В связи с информацией о задействовании Украиной предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года процедур урегулирования споров в отношении инцидента, связанного с провокацией в районе Керченского пролива с участием трех украинских военных кораблей в ноябре 2018 года, МИД России заявляет следующее. Украинская сторона вновь поступает недобросовестно, пытаясь использовать данную ситуацию, возникшую вследствие неправомерных действий украинских кораблей, во внутриполитических целях», — указано в тексте заявления, размещённого на официальном сайте МИД РФ.

«Российская сторона остается открытой к контактам в двустороннем формате по вопросам, связанным с данным инцидентом, о чем Украина была официально проинформирована нотами МИД России», — подчёркивает российское внешнеполитическое ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года два бронекатера и буксир ВМС Украины грубо нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Береговая охрана ФСБ РФ была вынуждена применить оружие для задержания кораблей-нарушителей и их экипажей из 22 моряков и двух офицеров СБУ.

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