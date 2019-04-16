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Могерини сделала заявление о суверенитете Израиля над Голанскими высотами

Политика

Евросоюз отказывается признавать Голанские высоты частью Израиля в соответствии с резолюциями 242 и 497 Совета Безопасности ООН

Могерини сделала заявление о суверенитете Израиля над Голанскими высотами
Иван Шилов © ИА REGNUM
Голанские высоты

Брюссель, 16 апреля 2019, 21:27 — REGNUM  Позиция ЕС по вопросу принадлежности Голанских высот остаётся в полном соответствии с резолюциями СБ ООН, признающими эти территории оккупированными Израилем, заявила 16 апреля глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини.

Кроме того, Могерини отметила, что ЕС не соглашается с решением США о признании суверенитета Израиля над этими районами.

«ЕС не признаёт суверенитет Израиля ни на одной из территорий, оккупированных Израилем с июня 1967 года, в соответствии с международным правом и резолюциями 242 и 497 Совета Безопасности ООН. И это в полной мере относится к Голанским высотам», — сказала Могерини.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент США Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Напомним, Голанские высоты являются частью территории Сирийской Арабской Республики.

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