Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс

Киев, , 21:18 — REGNUM Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состояться в начале июня, он, в случае своего переизбрания на пост президента Украины, добьётся решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс. Об этом Порошенко заявил сегодня, 16 апреля, в эфире телеканала «112 Украина».

«Мы надеемся, что уже в мае или в начале июня будут подписаны документы «нормандского формата», где будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжелой техники и артиллерии, разоружение незаконных вооружённых формирований и принятие решения о введении голубых касок ООН», — сказал Пётр Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко ранее уже говорил, что встреча в «нормандском формате» якобы состоится в начале лета 2019 года, после того, как на Украине пройдут выборы президента.

Напомним, что «нормандский формат» — это переговоры лидеров четырех стран — России, Германии, Франции и Украины по украинскому урегулированию. Формат этот был назван «нормандским», так как впервые лидеры четырех стран обсудили ситуацию на Украине во Франции, где отмечалась очередная годовщина высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году.

При этом российская сторона уже давно констатировала, что «нормандский формат» более не актуален, так как украинская сторона совершенно не собирается исполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что российский лидер Владимир Путин не планирует в этом году ехать во Францию на мероприятия, посвященные 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.