Порошенко обещает уволить всех губернаторов в случае победы на выборах

Киев, , 20:59 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко намерен отправить в отставку всех руководителей регионов в случае своей победы на выборах. Об этом он сообщил 16 апреля в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Порошенко, взамен на губернаторские посты придёт «очень много новых молодых людей».

«Откуда они возьмутся? Из объединённых территориальных общин, где они уже несколько лет поработали не языком, а поработали тяжело и эффективно, используя те возможности, которые дала децентрализация», — сказал президент Украины.

Во время эфира Порошенко также заявил, что признаёт свою ошибку и просит прощения за нецелесообразные кадровые решения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня уволенный экс-губернатор Полтавской области Валерий Головко обратился в суд с иском против Петра Порошенко, в котором попросил признать незаконным и аннулировать решение главы государства о его отставке.

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