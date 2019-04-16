«В мире не осталось места для роста по модели либеральной глобализации»

Москва, , 20:50 — REGNUM Развернувшееся в мире противостояние между глобальными центрами власти представляет собой особенно серьёзный вызов и угрозу для России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 апреля заявил заместитель директора Центра по связям с общественностью и средствам массовой информации Торгово-промышленной палаты России Сергей Небренчин на международной научно-практической конференции «Современная Россия в мировом политическом процессе: Глобальное и региональное измерения» в Московском государственном лингвистическом университете.

«В мире уже началась Третья мировая война в форме гибридной войны. Этот период развития цивилизации представляет собой серьёзный вызов и угрозу современному миру, прежде всего Российской Федерации, которая по-прежнему контролирует одну седьмую часть суши, в то время как население страны официально 146 млн, а по другим данным — ещё меньше», — заявил Небренчин.

Международные силы влияния озабочены сохранением своего проекта глобальной власти в мире, но идеология глобального либерализма исчерпала себя, так как в материальном мире уже не осталось места для финансово-экономического роста, считает он.

«По мнению экспертов, либеральный уклад, как и американский цикл накопления, финансово-экономическая и идеологическая система таких стран, как США, Израиль, Франция, Англия и Россия, должен уступить место новой модели развития», — указал Небренчин.

Трансформация миропорядка происходит на фоне нарастания глобальных кризисных явлений, но это всегда условие преобразования мира, подчеркнул он.

«Это будет новый валютный мир, китайский цикл накопления, азиатский способ производства, плановое хозяйство, двухконтурная система финансирования — раздельно инфраструктуры и потребительского рынка, — капитализация нематериальных и неотчуждаемых преимуществ общества, речь идёт об экономике знаний, творчества», — перечислил эксперт.