Блэкауты спровоцировали новый исход венесуэльцев из страны

Каракас, , 20:40 — REGNUM «Мигель Карраско прибыл на границу без песо или боливаров в кармане, однако решительно утверждает, что в его дорожной сумке скрыто сокровище. Это не золото с рудников венесуэльского «дикого востока» (на границе за каждый грамм платят 22 евро) и не бриллианты, добытые у водохранилища Гури. Юноша открывает молнию — и вот он, ровно сложенный пополам венесуэльский флаг с семью звездами, тот, что предшествовал введенному Уго Чавесом с восемью», — рассказывает испанское издание El Mundo об одном из венесуэльских беженцев.

Двадцатисемилетний Мигель прибыл на границу между Колумбией и Венесуэлой в минувший четверг со своего ранчо к западу от Каракаса. Путь от разочарования до ненависти оказался для него коротким. Дома он воодушевился с появлением на политической арене оппозиционного лидера Хуана Гуайдо и принял участие в уличных протестах. «С моим флагом в руках я боролся за свободу. Мы вышли митинговать, но «коллективы» (чавистские полувоенные формирования) в нас стреляли, а FAES (Особые силы полиции) убивали наших лидеров. Единственные, кто нам помог, — бойцы Национальной гвардии, они обещали не атаковать нас», — вспоминает молодой венесуэлец.

«Сейчас в Колумбии он возглавляет группу из четырех юношей, объединенных судьбой. Они вместе пересекли перекрытую границу по реке (незаконный маршрут), следуя тем же путем, что и тысячи людей каждый день, столкнувшиеся с блокировкой границы, предпринятой боливарианским правительством. Эти четверо — часть нового миграционного потока, вызванного коллапсом по всей стране, который начался 7 марта с первого блэкаута, за которым последовали постоянные перебои с электричеством и его раздача по талонам. Водоснабжение, телекоммуникации, доставка еды, транспорт — неэффективность работы всего этого умножилась», — пишет El Mundo.

Новый исход венесуэльцев еще больше увеличил их огромную диаспору за границей, которая в этом году должна достичь 5,3 миллиона беглецов при населении страны в 30 миллионов. Это самый серьезный гуманитарный кризис в истории Латинской Америки, согласно подсчетам Эдуардо Штейна, особого представителя ООН, который считает: нестабильность в Венесуэле влияет на ситуацию с миграцией.

«Последствия блэкаутов жестоки, все, что происходит вокруг, говорит нам об этом. Раньше уходили, спасаясь от отчаянного голода, сейчас остались без света и воды. Это все равно что оказаться в центре зоны военных действий», — рассказывает А. Ф. — один из «ангелов-хранителей» убежища, устроенного Венесуэльским фондом в Кукуте в нескольких метрах от моста, связывающего два государства. Хотя Венесуэла осталась по другую сторону реки, мужчина предпочел не сообщать свое имя корреспонденту El Mundo.

Рабочие Мигель Хернандес (25 лет) и Эдвин Флорес (30 лет) вместе с парикмахером Иваном (24 года) уже прошли 1 676 километров, направляясь «куда глаза глядят». «Блэкауты постоянные, то один, то другой. Как в насмешку мы имеем час электричества и 23 часа без него. А когда нет электричества, нет воды. Приходится искать ее в реках и лагунах. Мы человеческие существа и не хотим жить без базовых вещей, воды и электричества», — хором говорят они, прибавляя один аргумент за другим.

Необычная история — у Даниэлы Аркайи, женщины 48 лет. Вот уже восемь дней ее инвалидное кресло катит по дорогам дочь Женезис. В Колумбии Даниэле нужна была операция на позвоночнике, поврежденном после падения с пластмассового стула. Ее младшие дочери тоже больны: шестнадцатилетняя Пилар страдает краснухой, одиннадцатилетняя Луиза — эпилепсией. У них нет ни воды, ни еды, ни лекарств, а телефон не работает. Даниэла возвращается к ним из Колумбии с 60 тысячами боливаров (не более 17 евро), собранными среди добрых людей. В коляске ей предстоит преодолеть еще 511 километров. «Жестокость не знает границ в нефтяном государстве», — резюмирует El Mundo.