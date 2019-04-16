На Украине подан второй за день судебный иск против Порошенко

Киев, , 20:31 — REGNUM Экс-губернатор Полтавской области Валерий Головко обратился в суд с иском против президента страны Петра Порошенко, передаёт 16 апреля «Страна.ua».

Как сообщается, бывший губернатор требует признать противоправным и отменить указ президента от 15 марта 2019 года, в соответствии с которым он был уволен с должности. Отмечается, что ответчиком по иску, помимо Порошенко, выступает также Полтавская облгосадминистрация.

Головко был уволен Порошенко после того, как в феврале сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры были проведены обыски в Полтавской ОГА и квартирах местных чиновников. Головко с подчинёнными подозреваются в создании преступной схемы по вымогательству взяток от предпринимателей взамен на победу в местных госзакупках.

Отметим, что иск от Головко стал уже вторым за сегодняшний день обращением в суд на Петра Порошенко, который, судя по результатам первого тура президентских выборов и последним социологическим опросам, покидает пост главы государства. Ранее сегодня телеканал «1+1», принадлежащий беглому украинскому олигарху Игорю Коломойскому, подал на президента в суд за клевету.

В числе прочего «1+1» требует признать ложью заявление Петра Порошенко о том, что «ничего общего с журналистикой деятельность канала не имеет».