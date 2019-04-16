Вторник, 16 Апреля 2019 года
21:06:47 МСК

Суд Бахрейна вынес приговор членам «Хезболлы в Бахрейне»

Политика

Часть обвиняемых приговорена заочно

Суд Бахрейна вынес приговор членам «Хезболлы в Бахрейне»
Иллюстрация: Sdusyria.org
Хезболла

Манама, 16 апреля 2019, 20:23 — REGNUM  Суд Бахрейна вынес приговор по обвинению в терроризме и лишил гражданства 138 шиитов, 16 апреля передает агентство Associated Press.

Согласно решению суда, 69 членов «Хезболлы в Бахрейне» приговорены к пожизненному заключению, остальные — к срокам от трех до десяти лет.

100 подозреваемых также были оштрафованы примерно на $265 000 каждый. Часть обвиняемых была приговорена заочно.

Читайте также: Власти Бахрейна обвинили дружественную Ирану группировку в угрозах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация на Ближнем Востоке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить