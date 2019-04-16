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Порошенко уверен, что 40% граждан Украины готовы голосовать за него

Политика

Соцопросы дают Порошенко максимум 25%

Порошенко уверен, что 40% граждан Украины готовы голосовать за него
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 16 апреля 2019, 20:22 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко считает, что порядка 40% граждан Украины готовы отдать ему свои голоса. Об этом он заявил сегодня, 16 апреля, в эфире телеканала «112 Украина».

По мнению Порошенко, 60% граждан Украины поддерживают его противника — шоумена Владимира Зеленского, а остальные 40% — его, действующего президента Украины. Откуда у него такие данные, Порошенко не уточнил.

«Я хочу поблагодарить эти 40%, я хочу сказать, что я очень ценю вашу поддержку и очень благодарен за то доверие, которые вы мне даете. И 60% пока определились голосовать за моего оппонента. Друзья, я буду бороться за каждый ваш голос», — сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что будет всячески пытаться донести до граждан Украины информацию о тех возможностях, которые якобы откроются перед ними и страной в ближайшие пять лет, если Порошенко переизберут президентом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, за Зеленского готовы отдать свои голоса 72,2% избирателей, а за Порошенко — около 25%.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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