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США обсуждают с Турцией нормализацию армяно-турецких отношений: посол

Политика

Посол США в Армении Линн Трейси выразила надежду, что удастся найти мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, что, в свою очередь, позволит проложить мосты в отношениях между Ереваном и Анкарой

США обсуждают с Турцией нормализацию армяно-турецких отношений: посол
Иллюстрация:  azatutyun.am
Линн Трейси

Ереван, 16 апреля 2019, 20:11 — REGNUM  Соединенные Штаты Америки обсуждают с Турцией широкий спектр вопросов, в том числе связанных с установлением в регионе стабильности, открытого диалога между обществами, и с этой точки зрения Вашингтон обсуждает с Анкарой и вопрос нормализации отношений с Арменией. Об этом в эфире «Радио Азатутюн» заявила посол США в Армении Линн Трейси, отвечая на вопрос, существуют ли сегодня каналы по нормализации армяно-турецких отношений.

При этом дипломат выразила надежду, что удастся найти мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, что, в свою очередь, позволит проложить мосты в отношениях между Ереваном и Анкарой.

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Армяно-турецкие отношения
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