США обсуждают с Турцией нормализацию армяно-турецких отношений: посол

Ереван, , 20:11 — REGNUM Соединенные Штаты Америки обсуждают с Турцией широкий спектр вопросов, в том числе связанных с установлением в регионе стабильности, открытого диалога между обществами, и с этой точки зрения Вашингтон обсуждает с Анкарой и вопрос нормализации отношений с Арменией. Об этом в эфире «Радио Азатутюн» заявила посол США в Армении Линн Трейси, отвечая на вопрос, существуют ли сегодня каналы по нормализации армяно-турецких отношений.

При этом дипломат выразила надежду, что удастся найти мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, что, в свою очередь, позволит проложить мосты в отношениях между Ереваном и Анкарой.