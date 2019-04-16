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Порошенко: Дебаты с Зеленским до конца не согласованы

Политика

Но продвижение есть

Порошенко: Дебаты с Зеленским до конца не согласованы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Порошенко

Киев, 16 апреля 2019, 20:11 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что пока не удалось достичь договорённости о месте и времени проведения дебатов с его соперником во втором туре президентских выборов шоуменом Владимиром Зеленским. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщают украинские СМИ.

«Сейчас сказали, что 19-го придет. Сегодня подписано штабами трехстороннее соглашение, не определена пока еще дата 16:00, 17:00, 18:00 или 19:00», — сказал Порошенко о возможных дебатах с Зеленским, имея в виду время проведения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня представитель штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что в ходе переговоров с представителями предвыборного штаба Зеленского удалось согласовать трехсторонний контракт об аренде стадиона «Олимпийский» для проведения дебатов между кандидатами 19 апреля.

Однако позднее в штабе Зеленского эту информацию не подтвердили.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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