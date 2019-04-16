«В новой борьбе Запада и Востока Россия не стала самостоятельной силой»

Москва, , 19:58 — REGNUM Новая социальная революция в будущем будет носить принципиально иной характер на фоне тех радикальных общественных преобразований, которые человечество прошло на предыдущих этапах своего исторического развития. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 апреля заявил доктор исторических наук, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов на международной научно-практической конференции «Современная Россия в мировом политическом процессе: Глобальное и региональное измерения» в Московском государственном лингвистическом университете.

«Революционные преобразования есть закономерность исторического процесса, содержание которого определяют не этносы или государства, а мировые этнокультурные цивилизации. Но как опишут сегодняшнюю ситуацию и какая революция произойдёт, — а она произойдёт обязательно, может, даже и без стрельбы, без погромов, — непонятно. По сравнению с предыдущими преобразованиями сегодня многое непонятно», — заявил Ивашов.

«Охвачены все сферы планеты. Что это будет за революция, какие революционные преобразования? Новые по масштабам и содержанию, структуре противостоящих сил», — подчеркнул он.

По его мнению, в таких условиях классовая борьба и иные социальные конфликты прошлого уступают место крупной глобальной гибридной войне между транснациональным финансовым капиталом в лице глобальных корпораций и мировыми этнокультурными цивилизациями.

«Поскольку сегодня мировой финансовый капитал базируется на американском долларе, а все остальные ему противостоят, то война опять возвращается на ось Запад — не Запад или Запад — Восток. А Россия как геополитический центр евразийского континента сегодня в качестве самостоятельной силы не выступает. С этих позиций мы можем сегодня констатировать, что мир находится в состоянии системного, охватывающего все жизненно важные сферы кризиса», — добавил Ивашов.