Испания потеряет 1,2 млрд евро в год, если соглашения о Брексите не будет

Мадрид, , 19:40 — REGNUM Рано или поздно выход Соединенного Королевства из состава Европейского союза — крайний срок которого теперь отодвинулся до 31 октября — все же произойдет, и счет за него придется оплатить всем, как Великобритании, так и ее нынешним партнерам по ЕС, пишет испанское издание ABC. В «европейском клубе» больше всего убытков понесут Ирландия, Германия, Голландия, Бельгия и Франция, а что касается Британских островов, то Банк Англии предупредил о возможности падения ВВП на 8% в период с 2019 по 2023 год, а также об увеличении безработицы на 7,5%.

Испания, как и Италия, — априори в числе тех, кто пострадает меньше всего. Это, в частности, констатировал Банк Испании, проведя исследование на данную тему. Экономисты финансовой организации сделали необходимые вычисления и прогнозируют, что влияние Брексита в любом случае будет негативным, однако этот эффект однозначно можно уменьшить за счет того, каким образом произойдет уход Великобритании.

Так, если соглашения между Лондоном и Брюсселем не появится, а Брексит будет неупорядоченным, испанская экономика потеряет больше 1,8 млрд евро в год и 9,655 млрд за пять лет. Эти цифры отражают сокращение роста ВВП на 0,82% в течение всего переходного периода и на 0,16% за один финансовый год. Испанское правительство не составило в связи с этим дополнительных смет — в отличие от немецкого, которое подняло уровень убытков на два пункта (что более чем в два раза превышает издержки Испании в худшем из вариантов).

В случае второго сценария, который сейчас выглядит наиболее вероятным — упорядоченный выход Великобритании из ЕС без конкретных соглашений — потери для испанского ВВП в ближайшие годы оцениваются в 0,5%, что означает больше 6 млрд евро за пять лет и 1,2 млрд в год. Тогда экстренные планы действий могут оказаться эффективными (в отличие от ситуации при первом варианте, когда предосторожностей может не хватить) — особенно с учетом того, что сейчас 45% предприятий такие планы уже подготовили. Год назад о наличии чрезвычайного плана заявлял лишь 31% компаний, согласно опросу, проведенному KPMG среди более чем тысячи руководителей.

Третья гипотеза состоит в том, что Брексит произойдет при наличии официального соглашения о торговом обмене (помимо договоренностей по другим вопросам, например, в сфере занятости и финансов). В этом случае отрицательный эффект явно удастся сократить и даже отчасти парировать в среднесрочной перспективе. Для Испании, по подсчетам национального банка, речь идет о двух сотых ВВП — 240 млн евро (с учетом изменения котировки фунта стерлингов). Меньше скажется Брексит и на количестве безработных.

Большая часть увольнений в любом случае придется на промышленность: этот сектор экономики, согласно всем подсчетам, пострадает наиболее сильно. В первую очередь речь идет об автомобилестроении: по мнению международного консультанта Оливер Вимэн, оно может лишиться 886 млн евро в год. Сейчас Соединенное Королевство ежегодно покупает более 300 тысяч машин испанского производства, что составляет 13% от всех экспортируемых туда автомобилей. Главный удар примет на себя трудоустройство в Каталонии и Валенсии.