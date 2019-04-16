Протестующие в Сербии требуют от Вучича опубликовать план по Косово

Белград, , 17:49 — REGNUM Организаторы протестов «1 из 5 миллионов», которые уже больше четырех месяцев проводятся в Сербии, на последнем митинге 13 апреля потребовали от президента страны, Александра Вучича, начать диалог с оппозицией на тему плана решения давней проблемы Косово и Метохии, сербской провинции, провозгласившей независимость в 2008 году.

«Публичные требования, выдвинутые в адрес Александра Вучича в нашем обращении по Косово и Метохии, являются консолидированной позицией всех политических и гражданских сил — организаторов протестного движения «1 из 5 миллионов». В этом обращении мы также высказываем наше глубокое недовольство той политикой, которую проводят Вучич и правительство Анны Брнабич в отношении Косово и Метохии и наших граждан, проживающих на территории сербского края», заявил в эксклюзивном интервью для ИА REGNUM Югослав Киприянович, член президиума партии «Двери» и помощник председателя партии Бошко Обрадовича по работе в коалиции «Союз за Сербию».

По мнению Киприяновича, посредническая миссия Брюсселя, само «брюссельское соглашение», так же как и эксклюзивная монополия Вучича на ведение переговоров от имени Сербии, потерпели полный провал. «Мы нуждаемся в новом переговорном формате, и в этом отношении посредническая миссия Москвы могла бы стать ключевым фактором в обеспечении, в первую очередь, сербского национального консенсуса по ключевому для нас вопросу Косово и Метохии», — подчеркнул Киприянович.

Политик также напомнил, что ещё в мае 2013 года Сербское движение «Двери» призвало Россию выступить посредником в переговорах между властями Сербии и косовскими сербами, выступающими против т.н. брюссельского соглашения. Шесть лет спустя «Двери» вместе с организаторами протестов «1 из 5 миллионов», проводимых еженедельно в более чем 100 городах Сербии, выступили с новым обращением — в этот раз уже напрямую к президенту Вучичу.

Текст обращения:

Александр Вучич,

Семь лет прошло с тех пор, как ты обещал, что порвешь готовившееся на тот момент Брюссельское соглашение, если придешь к власти. Шесть лет прошло с тех пор, как ты его подписал.

Этой твоей подписью Сербия ушла из Косово. Пока ты прославляешь победы со счетом 5:0, твои фабрики лжи пытаются нас убедить в том, что картина победителя — это фотография сербского судьи, принимающего присягу с рукой на конституции государства Косово. Сербского таможенника в косовской форме. Напуганного гражданина, гарантом личной безопасности которого является преступник. Так как ты, Александр Вучич, установил своих преступников управлять ничьей землей, убрав оттуда сербские органы власти. Ты их называешь политиками и защитниками сербов. Тех, от кого честные сербы убегают и за кого им стыдно.

Александр Вучич, от твоих эпических подвигов и побед, ночей, проведенных на полу в брюссельских гостиницах, мы пришли к тому, что ты нам говоришь, что нет ни метра сербской земли в Косово. Что нет сербов в Косово. Почему ты врешь, Александр Вучич? Есть сербы в Косово, и есть там сербская земля.

Почему таможенные пошлины в 100% против нас вводит правительство, в котором сидят трое твоих министров? Почему они до сих пор министры? Во что вы играете, Александр Вучич?

Ты сказал, что с твоим планом о Косово ознакомлены и в Москве, и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Но что сербы не готовы его услышать. Косово не твое, Александр Вучич, оно не недвижимость в твоей личной собственности. Даже если ты получал недвижимость, пока другие за Косово воевали. Оно — наше. Касается всех нас. Как ты можешь нас оскорблять, говоря, что мы не готовы услышать план о том, что наше? Не твое. Ты сказал, что ознакомишь нас с планом после того, как албанцы примут свой. Ты в здравом уме, Александр Вучич? Ты выдумал внутренний диалог. Пять лет назад ты сказал, что у тебя есть план. Где же этот план, Александр Вучич? С кем ты ведешь переговоры? Почему позиция нашей страны определяется во время частных обедов с Хашимом Тачи в Нью-Йорке, а не в Скупщине Сербии? Почему Хашим Тачи может в Скупщине Косово вести дебаты о переговорах и планах, а ты убегаешь от разговора со своим народом? Как такое возможно, что у Косово есть платформа для ведения переговоров, публичная, принятая в Скупщине, а у Республики Сербии ее нет? Что ты думаешь, кто ты такой, Александр Вучич?

Ты сказал, что сербская сторона выполнила всё, о чём в Брюсселе договаривались, а албанская — ничего. Так кто так ведет переговоры, Александр Вучич? Кто дает всё, а не получает ничего взамен? Это так, потому что ты такой же умный, как был тогда, когда подарил Фонду Клинтон два миллиона долларов для кампании Хилари?

Ты снова нам врешь, говоря, что через две недели поедешь на встречу с Хашимом Тачи, Рамушем Харадинаем, Эди Рамой, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, а говорил, что с ними не будешь разговаривать, пока не уберут пошлины. Никто не знает, о чём будет встреча. Ты готовишься что-то подписать, Александр Вучич?

Ты принял присягу над Мирославовым Евангелием в Скупщине Сербии защищать Конституцию Сербии и Косово как ее составную часть. Сейчас ты говоришь о разграничении. Твоя присяга такая же устойчивая, как та, которую ты дал Воиславу Шешелю и Сербской радикальной партии в Церкви Святого Марка?

Мы требуем, чтобы ты перестал вести себя как хозяин этой страны и гражданам Сербии представил план по Косово. Мы — тот адрес. Не Брюссель. Не Вашингтон. Не Москва. Не Берлин. Не Приштина.

Ты с нами об этом должен говорить.

Организаторы протестов «1 из 5 миллионов»