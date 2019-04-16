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Юрий Мель будет добиваться полного оправдания — посольство РФ в Литве

Политика

Защита Юрия Меля также обжалует приговор калининградцу

Юрий Мель будет добиваться полного оправдания — посольство РФ в Литве
Иван Шилов © ИА REGNUM
МИД

Вильнюс, 16 апреля 2019, 16:47 — REGNUM  Посол России в Литве Александр Удальцов посетил в следственном изоляторе неправомерно осуждённого в Литве калининградца Юрия Меля, где получил подтверждение, что приговор литовского суда будет обжалован. Об этом говорится в комментарии посольства РФ, опубликованном на сайте диппредставительства.

«В ходе беседы Ю. Н. Мель подтвердил, что вместе со своим адвокатом Г. А. Кардановской он пришел к выводу о необходимости подачи апелляционной жалобы на неправомерный обвинительный судебный вердикт, который вынесен с нарушениями основополагающих принципов международного права и местного законодательства. Со слов Ю. Н. Меля, он настроен добиваться своего полного оправдания и высоко ценит оказываемую ему поддержку со стороны российских госструктур, общественных организаций и небезразличных к его судьбе людей. А. И. Удальцов заверил Ю. Н. Меля в том, что посольство будет и впредь оказывать ему максимальное содействие по защите его прав и интересов», — говорится в комментарии посольства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральная прокуратура Литвы также заявила, что обжалует приговор суда в деле о событиях 13 января 1991 года, в котором 65 человек, преимущественно граждан России, осуждены заочно, а два гражданина России — калининградец Юрий Мель и проживающий в Литве Геннадий Иванов — получили реальные сроки. Литовские прокуроры посчитали, что приговоры «слишком мягкие». Следственный комитет РФ в свою очередь начал своё собственное расследование, а в отношении литовских судей, вынесших приговор, начал уголовное делопроизводство за намеренное неправомерное преследование граждан РФ.

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Дело Юрия Меля
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