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Рахмон рассчитывает на амнистию в РФ для трудовых мигрантов из Таджикистана

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Рахмон рассчитывает на амнистию в РФ для трудовых мигрантов из Таджикистана
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мигранты

Москва, 16 апреля 2019, 16:26 — REGNUM  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон рассчитывает на проведение в России миграционной амнистии для мигрантов из страны, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

«За последние годы заметно продвинулись вперед по решению вопросов трудовой миграции. В ходе визита также будут подписаны важные документы по этой сфере, в частности соглашение по организованному набору трудовых мигрантов из Таджикистана для работы в России», — заявил Рахмон в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Вместе с тем в этом направлении всё еще остаются открытыми вопросы, требующие внимания, указал президент.

«В их числе упрощение процедур постановки на учет и получения патентов на работу, определение правового статуса членов семьи трудовых мигрантов, а также мы рассчитываем на проведение очередного этапа миграционной амнистии для наших трудовых мигрантов», — сообщил Рахмон.

Ожидается встреча президента РФ Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

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