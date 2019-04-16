Бурятская аномалия... или о чём НЕ стал писать в соцсети глава Бурятии?

Владимир Бадмаев, , 16:30 — REGNUM

«Хотел написать о проделанной работе…, но не буду». Так можно коротко пересказать странный и довольно эмоциональный пост главы Бурятии Алексея Цыденова на своей странице в «Фейсбуке».

"Уважаемые земляки, давно не писал про работу. Хотел написать, как в Москву и Владивосток летаю. Как трудно всё даётся. Как много проблем, которые хотелось бы решить прямо сейчас. Как постоянно не хватает времени, всё срочно. И по районам проехать не могу. Ну и всё такое подобное. Хотел, но не буду», — написал он 15 апреля.

Глава отметил, что получается похоже на поиск сочувствия или оправдания. Тогда как нужно, по его мнению, «просто работать», напомнив известный девиз бойцов воздушно-десантных войск.

Стал ли этот пост результатом его эмоционального выгорания, как предположили некоторые наблюдатели в республике, или это был продуманный ход, неизвестно. Ясно лишь, что Алексею Цыденову есть что рассказать, и он действительно часто ездит в другие города, регулярно сообщая об этом на своей странице в социальной сети. Только за последний месяц он несколько раз побывал в Москве, участвовав в совещании под председательством председателя правительства Дмитрия Медведева, на совете при президенте РФ, а также дав пресс-конференцию для федеральных СМИ по вопросам изменений в нормативы сбросов в Байкал.

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Более того, Алексей Цыденов оказался в числе лидеров по такому показателю, как встречи с президентом страны Владимиром Путиным. Как отмечают в «Институте региональной экспертизы», губернаторы, с которыми российский лидер встречался в течение последних двух лет от 6 до 9 раз, возглавляют регионы, имеющие приоритет для федеральной власти.

«В этот список вошли 9 регионов. Ожидаемо в данную группу попали Крым и Севастополь. С губернаторами этих субъектов В. В. Путин встречался, начиная с января 2017 г., не менее семи раз. Неслучайными выглядят и частые встречи главы государства с губернаторами Приморского края и руководителем Татарстана. Оба региона можно считать ключевыми для России с экономической и геополитической точек зрения. Довольно неожиданно лидером в этом сегменте стала Бурятия. С её главой А. С. Цыденовым В. В. Путин встречался за последнее время семь раз — больше, чем с руководителем любой другой «национальной» республики», — отмечается в докладе института.

И хотя три из этих встреч были связаны с лесными пожарами в 2017 году, это все равно говорит, по всей видимости, о довольно пристальном внимании к республике. К примеру, с главой соседней Иркутской области Сергеем Левченко российский президент разговаривал пять раз, из которых большая часть также была посвящена борьбе с лесными пожарами в 2017 году.

С губернатором Забайкальского края Владимир Путин встречался за те же два года три раза, причем, в двух из них он говорил с бывшим главой Натальей Ждановой. Хотя, казалось бы, по экономическим показателям, численности населения, социальным проблемам эти два региона очень близки. В ноябре прошлого года Бурятия с Забайкальем были переведены из состава Сибирского федерального округа, в Дальневосточный.

Поэтому активное общение лидера страны с Алексеем Цыденовым кажется аномалией, с какой стороны ни посмотри. Говорит ли это о том, что у Алексея Самбуевича в регионе всё идёт хорошо и таким образом Владимир Путин демонстрирует своё расположение или, наоборот, всё плохо и в разговорах президент выказывает недовольство?

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Добавим, что Бурятия отличается от двух своих соседей тем, что это национальная республика. А также своим расположением по отношению к Байкалу — экологическая безопасность озера более чем на 90% зависит от Бурятии, поскольку по её территории протекает большинство притоков Байкала.

Гадать можно сколько угодно, но всё же более подробный пост главы республики о проделанной работе мог бы рассказать гораздо больше. Напомним, предыдущий отчёт в соцсети он сделал 5 октября 2018 года.

Алексей Цыденов был назначен временно исполняющим обязанности главы в феврале 2017 года вместо Вячеслава Наговицына, который сегодня представляет Бурятию в Совете Федераций. В сентябре того же года Цыденов одержал победу на выборах, набрав более 87% голосов избирателей и официально вступил в должность главы республики.

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