США пытаются давить на Ливан и Турцию. Анкара поддаётся: Радио REGNUM

Москва, 16 апреля 2019, 17:00 — REGNUM
- США пытаются оказать давление на политические элиты Ливана;
- Закупка С-400: Анкара готова прислушаться к США;
- У России должен быть независимый доступ в космос;
- Одобрено начало проектирования магистрали Москва — Санкт-Петербург;
- Роскомнадзор попросили не придираться к СМИ.
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