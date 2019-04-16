Варшавские докладчики: Россия поглощает Белоруссию

Минск, , 14:07 — REGNUM В марте аудитории в Варшаве был представлен анонимный доклад «Принуждение к «интеграции»: ползучее наступление России на суверенитет Беларуси», подготовленный неизвестной «экспертной сетью iSANS — International Strategic Action Network for Security». Об этом пишет активист белорусской прозападной оппозиции Александр Отрощенков на сайте reform.by, излагая доводы авторов в обоснование тезиса о проводимом Россией поглощении Белоруссии.

Отрощенков сообщил, что в сеть iSANS"входят эксперты, медиаактивисты и журналисты из Белоруссии, стран Восточного Партнерства, Евросоюза, США и Канады», а сам 120-страничный доклад вышел под грифом «конфиденциально» и представлен в формате «off the record» для ограниченной группы экспертов по безопасности, дипломатов и других заинтересованных лиц. Как и в случае докладчиков, аудитория слушателей тоже представлена анонимами.

«Проведенное исследование показало, что Россия оказывает активное, серьезное и нарастающее давление на информационное и общественное поле Беларуси через различные каналы воздействия», — сказано в документе.

«В последние месяцы это наступление приобрело характер «гибридной войны». Государственные, квази-частные и неправительственные инициативы образуют широкую систему влияния, направленную на так называемую «глубокую интеграцию» Беларуси с Россией, а по сути — на принуждение к отказу от независимости и суверенитета. Именно такой, а не силовой сценарий поглощения Беларуси Россией представляется наиболее вероятным», — уверены авторы доклада.

При этом «эксперты» или сотрудники редакции издания явно не дружат с традиционными нормами русского языка. Текст изобилует грамматическими ошибками — «беларусское общество», «о возвращении Баларуси в состав России», «стало особенно аграссивным», а также пропагандистским новоязом — «исполнителями антибеларусских действий» и т. п.

Тем не менее, как говорил классик революционного движения, временами даже бред бывает интересен. В свете стимулирования русофобских настроений в Белоруссии представленный польской аудитории труд спасителей Отечества интересен не столько ошибками грамматики и пунктуации, сколько аргументацией, фактами и попытками анализа.

«Пророссийское воздействие ведется целенаправленно и скоординировано, координируется Администрацией президента России, финансируется из государственных и частных источников и осуществляется через российских и беларусских акторов, объединенных в несколько сетей. Массированная пропагандистская работа в СМИ и интернете сочетается с деятельностью разнообразных экспертных, дискуссионных и молодежных объединений и парамилитарных групп.

Организаторами и исполнителями антибеларусских действий являются в основном политики и активисты, исповедующие и распространяющие имперскую, русско-националистическую, резко консервативную, крайне правую и антизападную идеологию. Многие из них активно участвовали в подготовке и реализации агрессии в Украине и прошлых конфликтах с участием России», — сказано в докладе (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Фамилии, факты и ссылки на конкретные документы отсутствуют. Авторы такого труда, сопоставимого по объёму с монографией, уверены, что «воздействие со стороны России на беларусское общество, а также экономическое давление Кремля на власти страны будет нарастать в преддверии президентских и парламентских выборов в 2019—2020 годах. 2023−2024 годы — это крайний срок, к которому задача поглощения Беларуси должна быть решена, согласно планам кремлевских стратегов. Однако решение этого вопроса может случиться и раньше, в период между 2020 и 2023 годами, при необходимости решения ряда других важных для Москвы задач».

Авторы доклада считают, что оппозиционные структуры в Белоруссии подавлены авторитарным режимом, «ослаблены и потеряли авторитет», констатировав: «При этом Лукашенко не является реальным гарантом независимости страны. Он — иррациональный игрок, держащийся за власть как гарантию собственной безопасности и не желающий проводить какие-либо реальные реформы».

При этом поглощение Россией Белоруссии якобы «будет происходить в рамках принуждения к реальному исполнению процедур, прописанных в соглашении о Союзном государстве» (!), сообщил Отрощенков со ссылкой на авторов доклада. Видимо, речь идёт о подписанном в 1999 году договоре, который в интерпретации «экспертов» стал соглашением.

Союзное государство Белоруссии и России авторы доклада назвали «беззубым» (распространённая даже у сторонников интеграции характеристика»), отметив, что конечная цель данного объединения — «инкорпорация Беларуси вплоть до потери ее суверенитета и превращения в придаток России, фактически — реставрация Российской империи в новых границах».

В России с 1917 года республика и нет колоний, однако эти и другие факты авторами доклада игнорируются ради красного словца и притягивания чего угодно под надуманные выводы. Белорусские представления об общерусском единстве авторы доклада приписывают «российскому влиянию», не утруждая себя изучением идейных концепций и лишь ставя вопрос об изучении собственно белорусских феноменов:

«Идея так называемой «триединой Руси» (состоящей из России, Беларуси и юго-восточной Украины) продвигалась гораздо раньше, даже до официального оформления идеи «русского мира» как части официальной российской идеологии. Пророссийские группы крайне правого русско-националистического имперского толка действовали в Беларуси еще в начале двухтысячных. Сейчас можно обсуждать, была ли это инициатива снизу, и уже потом ее лидеры были ангажированы российскими структурами, или это сразу в значительной степени было российским проектом».

В декабре 2011 года госсекретарём Союзного государства стал Григорий Рапота, что вызвало у авторов доклада странности восприятия объективной реальности: «С этого времени мы можем также наблюдать усиление враждебной риторики в российских СМИ по отношении к беларусской национальной идентичности, самостоятельной истории Беларуси и суверенитету страны. Сначала это происходит в СМИ, приближенных к имперским идеологиям и группам влияния, но затем начинает становиться мейнстримом — по мере новой стадии развития имперской идеологии «русского мира» и передела российского медиапространства».

Обосновывая «крымский сценарий» для Белоруссии, авторы доклада называют конкретные фамилии: «Наиболее известным примером стали такие деятели бизнеса и поддержки государственной политики как Константин Малофеев и Евгений Пригожин, на деньги которых шли подготовительные действия по аннексии Крыма и разжигание конфликта на востоке Украины, и их люди участвовали в боевых действиях на Донбассе. Известно, что Малофеев вкладывает деньги в дестабилизацию ситуации в Центральной Европе и на Балканах.

Агентство исследований интернета (знаменитая «фабрика троллей») Пригожина стало фигурантом расследования в США о вмешательстве в американские выборы 2016 г. Оптимизацией, настройкой и продвижением интернет-части этих инициатив со стороны российских властей занимался и занимается Игорь Ашманов (владелец компании «Ашманов и Ко», бывший генеральный директор крупного интернет-холдинга Рамблер), серый кардинал русскоязычного интернета. Вместе с идеологом националистической охранительной организации «Антимайдан» Николаем Стариковым он создал в 2013 году партию «Великое отечество», основанную на идее восстановления империи».

Авторы из некоей iSANS, возможно, желали сделать спонсору приятно и не озаботились ознакомлением с резюме «доклада Мюллера», а также другими документами, подтверждающими клеветнический характер выдвинутых обвинений против президента США Дональда Трампа и России во вмешательстве в американские выборы. Голословные обвинения и пропагандистские клише вполне могут быть признаны основаниями для судебных исков к анонимным «экспертам».

Авторы доклада заявили, что общее управление гибридными действиями в отношении Белоруссии происходит из администрации президента РФ, и называют конкретные персоналии — Владислава Суркова и Сергея Глазьева. Единственным доказательством для таких выводов, судя по пересказу Отрощенкова, являются разговоры мифического «ассистента Суркова».

Отрощенков отметил: «Создатели доклада отмечают, что в конце 2018 года воздействие стало особенно аграссивным».

Сами докладчики в подтверждение своих выводов приводят такие аргументы: «Приведем несколько примеров. Издания, принадлежащие олигарху Александру Мамуту (группа компаний Рамблер и Ко, у которой имеется прямая связь с АП), такие как Лента.ру, охотно тиражируют фейковые вбросы, например о том, как в Минске были якобы избиты люди в майках т.н. ДНР.

Другая история — о том, как в Беларуси выпустили монету с призывом убивать русских. Это сообщение было широко растиражировано, в том числе, российским телевидением. Рамблер Ньюс растиражировал среди своей огромной аудитории вброс о биографии Лукашенко, который изначально напечатала считающаяся близкой нынешнему спикеру ГосДумы Вячеславу Володину газета Дни.ру, а дальше все это расползлось по беларусским медиа, включая оппозиционные».

История с мифической монетой, непонятно кем и когда выпущенной с указанным «экспертами» призывом — на совести авторов. Нацбанк Белоруссии, единственный официальный эмитент, монеты с таким призывом не выпускал. Что касается «фейковых вбросов», то представители некоей iSANS элементарно некомпетентны и не знают о происходящем в Белоруссии, не следят за событиями и новостями. Например, о приговоре суда Заводского района Минска по статье 149 ч.1 УК РБ за избиение минчанина Сергея Лановенко, одетого в футболку с символикой Донецкой Народной Республики.

«Крупные российские информационные агентства также вовлечены в выстраивание дискурса в поддержку поглощения Беларуси, включая РИА, Интерфакс, ТАСС и особенно МИА «Россия сегодня». Последнее в целом вовлечено в активное выстраивание сетей российского влияния в дальнем и ближнем зарубежье, включая Беларусь», — голословно утверждают в iSANS.

Авторы из этой мифической группы, называющие себя экспертами, опустились до откровенной клеветы, жонглируя известными фамилиями и названиями СМИ, ставя таким образом подпорки для своих измышлений. Ещё один пример: «Для беларусской аудитории знаковым является одиозный имперский ресурс Регнум и его дочерний сайт ИА Рекс. Это информационное агентство, основанное и управляемое бывшим начальником управления администрации президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Модестом Колеровым, публикует огромное количество антибеларусских материалов, и именно его корреспонденты в начале 2018 года были осуждены в Беларуси за разжигание розни и находятся под подпиской о невыезде».

В публикации сказано также: «К ИА Регнум и ИА Рекс (Юрий Баранчик — прим. Reform. by) следует относиться серьёзно, принимая во внимание историю отношений Модеста Колерова с Владиславом Сурковым, их сотрудничество и идеологическую близость, а также опыт Колерова по созданию успешных интернет-проектов. Регнум считается одним из крупнейших и влиятельных информационных агентств в России.

По результатам сравнения времени появления публикаций, анализа стилистики и политики ссылок у нас есть основания предполагать, что новый пророссийский (якобы беларусский) телеграм-канал «Бульба Престолов» также создан в недрах Регнум-Рекс. Эксперты полагают, что ведет его Юрий Баранчик, возможно, при участии Егора Холмогорова — обозревателя Царьград ТВ и автора термина «русская весна».

Егор Холмогоров показательно отреагировал на откровения «экспертов» из некоей iSANS, не удостоив их большего. В свою очередь автор упомянутого канала в Telegram также дал показательный комментарий: «Экспертная сеть iSANS, несмотря на пафосную расшифровку аббревиатуры, подгоняет решение под ответ. В итоге эксперты, медиаактивисты и журналисты из Беларуси, стран Восточного Партнерства, Евросоюза, США и Канады, составившие этот документ, выглядят откровенно некомпетентно. Если вы не знаете, кто я — так и напишите. Интересно, распространилась ли идеологизация и последующая деградация евроатлантической аналитики на более уважаемые think tank’и вроде RAND, которые меня читают?».