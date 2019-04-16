Украина ищёт «руку Кремля», ЕС призывают помочь Франции: Радио REGNUM

Москва, 16 апреля 2019, 14:00 — REGNUM
- СБУ ищет «руку Кремля» на выборах;
- «Морской старт» перебазируется из США на Дальний Восток;
- Страны ЕС могут помочь восстановить Нотр-Дам-де-Пари;
- Принят закон о Рунете;
- Ростовчане боятся, что бесплатная медицина канет в Лету.
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