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Украина ищёт «руку Кремля», ЕС призывают помочь Франции: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 14:00 (время московское)

Украина ищёт «руку Кремля», ЕС призывают помочь Франции: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 16 апреля 2019, 14:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1382.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина думает об атаке, РФ – о цифровизации госуправления: Радио REGNUM

Читайте развитие сюжета: США пытаются давить на Ливан и Турцию. Анкара поддаётся: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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