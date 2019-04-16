Стоит ли послу Франции удивляться отношению к парижскому пожару на Украине

Киев, , 10:46 — REGNUM Посол Франции права в своей оценке высказывания украинского телеведущего, но вместе с тем не стоило бы удивляться этому высказыванию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 16 апреля, комментируя слова Изабель Дюмонт в отношении Тараса Березовца.

Как сообщалось ранее, считающийся одним из наиболее близких к Петру Порошенко журналистов, Тарас Березовец связал пожар в Соборе Парижской Богоматери с недавним посещением столицы Франции конкурентом Порошенко во втором туре выборов Владимиром Зеленским. Дюмонт назвала это высказывание «позором» и спросила у телеведущего, «не стыдно ли ему».

«Посол Франции абсолютно права, называя это высказывание позором. Это позор и конкретного телеведущего, и телевизионной отрасли как таковой. Это позор современного бескультурья.

Что же касается вопроса, почему этому конкретному телеведущему не стыдно, то ответ на него ясен: совести нет. Но совесть — это явление целостное: нельзя потакать политизированному отношению к делам Церкви на Украине, а Франция этим тоже отметилась, и одновременно возмущаться политизированным отношением к трагедии Церкви в Париже.

Надеюсь, сказанное украинцем послу на пользу пойдёт в смысле понимания того, где и что его страна делает», — отметил Михаил Демурин.