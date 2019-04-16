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Доклад о расследовании «русского дела» опубликуют 18 апреля

Политика

В открытые источники попадет лишь отредактированная версия документа

Вашингтон, 16 апреля 2019, 10:45 — REGNUM  Отредактированный в соответствии с требованиями законодательства отчет о расследовании вмешательства России в выборы президента США в 2016 году будет обнародован в четверг 18 апреля, передает издание Huffington Post со ссылкой на министерство юстиции США.

Доклад, насчитывающий 400 страниц, станет официальным результатом длившегося на протяжении двух лет расследования и должен положить конец дискуссиям о вмешательстве России в американские выборы и сотрудничестве предвыборного штаба Трампа с Кремлем. Однако многие лидеры Демократической партии уже завили, что отредактированного доклада недостаточно, и они будут добиваться доступа к полной версии этого документа.

Напомним, расследование «русского дела» под руководством Роберта Мюллера закончилось в марте этого года. По его итогам Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что сотрудничества членов команды Трампа с представителями российских властей не выявлено, а данные, указывающие на попытки президента препятствовать правосудию являются недостаточными.

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Выборы в США
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