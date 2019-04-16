Стимулировать к самороспуску: Савченко призывают посетить Верховную раду

Киев, , 10:32 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко сделала официальное заявление в зале суда после освобождения из-под стражи, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 апреля.

В частности, она заявила, что «будет бороться за Украину» и обещала не покидать территорию страны.

«Я показала, как за свободу надо бороться. Я желаю каждому несправедливо осужденному свободы. Я не нарушаю правила, не сбегу за границу, как гарантировали прокуроры. Я не убегаю из Украины, потому что я — Герой Украины. И для меня Украина — не пустое слово»… Я докажу свою невиновность, я выиграю в этом суде. Теперь нам спешить некуда», — заявила Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, Надежду Савченко и другого фигуранта этого дела, Владимира Рубана, арестовали в марте 2018 года. Им инкриминируют подготовку к серии взрывов в здании Верховной рады и государственному перевороту. В августе 2018 года досудебное расследование по уголовному производству против Рубана и Савченко завершено, и дело начали рассматривать в суде.

«Хотела ли я взорвать пол-Киева? Как у каждого здравомыслящего человека, у меня появляются шуточные желания. Я хотела, но не пол-Киева, а Верховную раду», — заявила в одном из интервью депутат.

Между тем, украинские эксперты в свете этого призывают Савченко немедленно появиться на заседании Верховной рады.

«Ничто так не будет стимулировать депутатов Рады к самороспуску, как приход на пленарное заседание освобожденной сегодня Надежды Савченко», — иронически заявляет политолог Дмитрий Джангиров.