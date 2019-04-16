Опасность миновала: почему Савченко освободили из-под стражи

Москва, , 09:41 — REGNUM Уголовное дело против Надежды Савченко организовывалось с учетом того, что она может пойти на выборы президента Украины и помешать их выиграть Петру Порошенко, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«На деле оказалось, что непопулярность нынешнего главы страны настолько велика, что её легко заменил комик Владимир Зеленский, и, более того, он имеет все шансы выиграть выборы», — отметил Баширов.

Так что, по мнению политолога, разваливание уголовного дела против Савченко было вопросом времени.

«Решение Киевского суда отпустить Савченко и Рубана бьет по авторитету Порошенко. Савченко много о чём скажет за эти оставшиеся до выборов дни неприятном для нынешней элиты Украины», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Броварский межрайонный суд на Украине постановил освободить из-под стражи депутата Верховной рады Надежду Савченко и главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Читайте также: Украинский суд постановил освободить Савченко и Рубана из-под стражи