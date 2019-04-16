Арцах по праву сильного

Эдуард Лимонов, , 07:57 — REGNUM

Совет Владимиру Владимировичу Путину.

Владимир Владимирович, ты имеешь влияние на президента Турции Эрдогана. Уговори турецкого президента отдать армянам гору Арарат (5 165 метров).

В обмен на какие-нибудь блага.

По сути дела, туркам Арарат на фиг не нужен, что им Арарат, а вот армянам он позарез нужен. Находится символ армянской государственности и нации в 28 километрах от границы с Арменией на продуваемом ветрами холодном Армянском нагорье.

Армяне будут так счастливы подарку, что до скончания веков портрет Владимира Владимировича Путина будет украшать стену в каждом армянском доме.

Новая дорога в Республику Арцах идёт где-то более часа вдоль синего озера Севан,(высота над уровнем моря до 1900 метров), затем окольцовывая высокие горы. В прошлый раз я уезжал летом 2017 года по новой уже дороге. Только она была голая и опасная. Сейчас дорога облагорожена, поставлены отбойники, а дыры пропастей загораживают бетонные плиты.

Через пять-шесть часов прибываем в столицу Арцаха город Степанакерт.

Собственно, это столица последнего по местоположению христианского государства. Последний форпост христианства. Пусть москвичи задумаются об этом. Со всех сторон там страны Ислама. И если Иран (его населяют шииты) относится к Арцаху дружественно, то все другие страны, в первую очередь Азербайджан — враждебно. А как иначе они могут относиться?

Что до того, кто имеет право на эти земли, так карабахцы и имеют. Карабахские армяне (их меньше 160 тысяч) оказались сильнее семимиллионного Азербайджана. Карабахцы готовы были принести в жертву значительное количество жизней и принесли, следовательно они и имеют право жить на этой земле и возделывать её. Извиняться за свою силу не надо. Владеют Арцахом по праву сильного.

(Я уверен что идеализирую карабахцев, но так мне хочется и так мне нравится. Россия же, по моему мнению, зря желает быть в дружбе со всеми. Не нужно дружить со всеми. Нужно выбрать, с кем. На Кавказе у нас никого нет, кроме армян.)

Степанакерт назван в честь Степана Шаумяна, город относительно новый, чистый, красивый, всё дёшево.

Собственно, я прилетел с командой военных корреспондентов, посему основной нашей целью было попасть на линию соприкосновения, туда, где военные Арцаха и Азербайджана сидят нос к носу и всегда ожидают войны. Мало кто знает, что здесь тоже, задолго до Донбасса поработали соглашения, называемые также Минскими. И, как в Донбассе, здесь их проклинают военные.

Нам вначале отказывали армейские: дескать, напряжёнка сейчас, нельзя, никого не пускаем. Но на открытии новой церкви в Степанакерте меня опознал президент Арцаха и заговорил со мной. Я попросил президента надавить на военных, чтобы пустили нас к линии соприкосновения.

Что и было сделано. Поснимали всё, что позволили. Дальше — военная тайна.

Попутно в эту поездку в Республику Арцах я обогатился побочными знаниями, в частности, многое узнал о коптерах.

У телеоператоров, которых я сопровождал (или они меня сопровождали), почерпнул следующую информацию о коптерах.

Во-первых, получил сведения об их видах, о ценах на них, увидел их в действии.

Во-вторых, узнал, что злейшие враги коптеров — это птицы, в частности, лично видел, как орлы проявляют интерес к коптерам и пытаются охотиться на них, атаковать.

В третьих, узнал простейший рецепт превращения коптера в оружие поражения. На коптер закрепляется в обыкновенном стакане граната, с которой снята чека. Народные умельцы приземляют коптер таким образом, что стакан разбивается, и… пожалуйста, взрыв. Метод этот придумали злодеи из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а теперь употребляют все кому не лень, и в Сирии, и в Донбассе.

Мы, впрочем, употребляли имевшийся у нас коптер исключительно в мирных целях, впервые над монастырём Дадиванк (V — XIII века). А второй раз при открытии новой церкви в центре Степанакерта, затем над угнетающим ландшафтом разрушенного много раз Шуши.

Потом в горах над каньоном Hunot.

Нам хотелось употребить коптер над территориями линии соприкосновения, куда нас пустили по распоряжению президента Республики, но мы не позволили себе этого сделать, поскольку обещали снимать только близкие крупные планы. Чтоб не выдать врагам военные тайны.

Республика Арцах (она же Республика Нагорный Карабах) вообще-то находится в зоне субтропиков. Потому там уж в начале апреля половина растений зацвели и пахнут, свежая трава щетиной прорвала горы, и солнце, если оно появляется, уже жжёт кожу. Бабочки порхают, животные радуются, солдаты на постах тоже.

В горах Арцаха, кстати, водятся и кабаны, и косули, и даже медведи. Это серьёзные дремучие горы. Когда ехали обратно в Армению, видели крупного зайца.

Не нужно думать, что Арцах — маленькая республика. Это большая горная республика. Душа моя всегда лежала и лежит к горным Республикам. Отсюда курс моей биографии пролегал через Горный Алтай и Таджикистан, через сербские восставшие анклавы в горах, Республику Книнскую Краину в частности. Кстати, из Книнской Краины родом Гаврила Принцип.