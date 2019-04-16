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Украина думает об атаке, РФ – о цифровизации госуправления: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 11:00 мск

Украина думает об атаке, РФ – о цифровизации госуправления: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 16 апреля 2019, 11:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1380.

Читайте развитие сюжета: Украина ищёт «руку Кремля», ЕС призывают помочь Франции: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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