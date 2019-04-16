Project Syndicate: Какое будущее ждет мир в 2050 году?

Александр Белов, , 07:50 — REGNUM

Наконец-то становится понятно, как можно решить проблему изменения климата, запущенного деятельностью человека. Благодаря стремительному прогрессу в сфере создания устойчивых пищевых систем, а также энергетических технологий, обладающих нулевым уровнем выбросов углерода, мир реально может достигнуть нулевого уровня выбросов парниковых газов к середине нынешнего столетия. Основным препятствием является инерция мирового сообщества. Политики по-прежнему отдают предпочтение промышленности, работающей на ископаемом топливе, и традиционному сельскому хозяйству. Нужно, чтобы они увидели возможные альтернативы, пишет Джеффри Сакс в статье для издания Project Syndicate.

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Проблема глобального потепления и качества воздуха тесно связана со сжиганием ископаемого топлива: угля, нефти и газа. Другим ключевым разрушающим окружающую среду фактором является сельское хозяйство, которое связано с вырубкой леса, чрезмерным использованием удобрений и т. д. Энергетическая система должна отказаться от ископаемых видов топлива и сделать ставку на чистые источники энергии с нулевым содержанием углерода, такие как ветряная энергия и энергия солнца. Продовольственная система должна отказаться от кормового зерна и домашнего скота в пользу более здоровых и питательных продуктов. Преобразование энергетической и продовольственной систем приведёт к тому, что к середине нынешнего столетия уровень выбросов парниковых газов упадёт до нуля.

Сокращение уровня выбросов углекислого газа до нуля, вероятно, позволило бы достигнуть поставленной цели в сфере борьбы с изменением климата: ограничения глобального потепления до 1,5 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой. К сожалению, глобальное потепление уже достигло отметки 1,1 °C. Каждое десятилетие глобальная температура повышается примерно на 0,2 °C. Вот почему мир должен сократить уровень выбросов парниковых газов до нуля не позднее 2050 года. Переход на чистые источники энергии позволит предотвратить сотни тысяч смертей в год от загрязнения воздуха. С другой стороны, переход на здоровые, экологически устойчивые системы питания также позволил бы предотвратить около 10 млн смертей в год.

В связи со снижением стоимости солнечной и ветровой энергии, а также прогрессом в сфере хранения энергии, для большинства регионов переход на экологически чистую энергию будет недорогим. Общие системные затраты, связанные с переходом на возобновляемые источники энергии, включая передачу и хранение энергии, сейчас примерно равны затратам, связанным с ископаемым топливом. И всё же ископаемое топливо по-прежнему получает правительственные субсидий. Угольные и нефтяные компании продолжают лоббировать свои интересы.

Продолжающееся строительство угольных электростанций в Азии, наряду с продолжающейся вырубкой лесов в Юго-Восточной Азии, Африке и Бразилии, подвергает наш климат, воздух и систему питания огромному и совершенно ненужному риску. В США администрация американского президента Дональда Трампа сделала ставку на ископаемое топливо, несмотря на огромный потенциал США в области возобновляемых источников энергии. Президент Бразилии Жаир Болсонару призвал к развитию бассейна реки Амазонка, т. е. к вырубке лесов.

Самым неотложным шагом на данный момент является предоставление национальным правительствам и бизнесу всей необходимой информации. Национальные правительства должны подготовить оценки потенциала своих стран с точки зрения прекращения выбросов к 2050 году. А предприятиям и банкам следует срочно изучить технологически убедительные аргументы в пользу чистых источников энергии и экологически устойчивых пищевых систем.

Последние исследования показывают, что каждый регион мира обладает достаточными потенциальными объёмами ветровой, солнечной и гидроэнергии для вывода ископаемого топлива из собственных энергосистем. Страны, расположенные в более высоких широтах, такие как США, Канада, страны Северной Европы и Россия, обладают большими возможностями в сфере ветряной энергетики, чем тропические страны. Все страны могут перейти на электромобили, а также корабли, самолёты и заводы, которые будут работать на новых видах топлива с нулевым содержанием углерода.

Такой энергетический переход позволит создать миллионы новых рабочих мест, больше, чем будет сокращено в отраслях, использующих ископаемое топливо. Акционерам таких компаний, как ExxonMobil и Chevron, которые отказываются признать грядущий энергетический переход, в конечном итоге придётся заплатить высокую цену. Их текущие инвестиции в ископаемое топливо станут неэффективными в будущем.

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Китай и Индия должны прекратить строительство новых угольных электростанций у себя дома, а страны — экспортеры капитала, такие как Китай и Япония, должны прекратить финансирование новых угольных электростанций в остальной части Азии, в том числе в таких странах, как Пакистан и Филиппины.

Если Болсонару действительно думает, что развитие бассейна реки Амазонки и создание новых ранчо приведёт к бразильскому экономическому буму, ему следует подумать ещё раз, поскольку это может привести к дальнейшему уничтожению лесного покрова. Такой шаг мог бы изолировать Бразилию, а крупные компании, производящие продукты, опасаясь массовой негативной реакции со стороны потребителей, могли бы отказаться от продуктов, производимых в Бразилии.

Преобразовав наши энергетические и пищевые системы, мы можем получить недорогую энергию, а также здоровую и полноценную пищу, производство которой больше не будет связано с разрушением окружающей среды. Такие политики, как Трамп или Болсонару, должны либо принять правильное решение, либо уйти в сторону.