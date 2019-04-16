Foreign Policy: Только женщины могут спасти мир от ядерного апокалипсиса

Александр Белов, , 08:11 — REGNUM

Спустя почти три десятилетия после окончания «холодной войны» риск ядерного конфликта по-прежнему остаётся крупнейшей непосредственной угрозой для глобальной безопасности. Соединённые Штаты, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Индия, Израиль, Пакистан и Северная Корея — это государства, обладающие ядерным оружием, а Иран, Ливия и Сирия в разное время вели собственные ядерные разработки. Девять государств, обладающих ядерным оружием, суммарно имеют в своём распоряжении примерно 15 тыс. ядерных боеголовок. Даже взрыв одной боеголовки в крупном городе может привести к гибели сотен тысяч людей в считанные секунды. Между США и Россией произошло резкое охлаждение отношений, а это вызывает обеспокоенность по поводу возможного вооружённого конфликта, пишет Ксанте Шарф (Xanthe Scharff) в статье для издания The Foreign Policy.

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Тем не менее, несмотря на первостепенную важность наличия стабильной ядерной политики, как для США, так и для глобальной безопасности, про один из очевидных способов усовершенствования данной политики просто забыли: увеличение числа женщин на должностях, ответственных за политику в сфере ядерной безопасности. Исследования показывают, что в случае полного отсутствия участия женщин в решении ядерных вопросов вероятность рискованного поведения гораздо выше, а вероятность достижения договорных соглашений ниже.

Исследование, проведенное Лондонским королевским обществом, показало, что в рамках смоделированных сценариев военных игр мужчины чаще демонстрируют излишнюю самоуверенность, чем женщины, что указывает на те преимущества, которые мы могли бы получить в случае полного представительства женщин на политических должностях высокого уровня. Это же исследование показало, что чрезмерная уверенность в условиях потенциального ядерного конфликта, скорее всего, приведёт к атаке предполагаемого противника. Исследования в области миротворческой деятельности также указывают на то, что действие двусторонних ядерных соглашений оказалось бы более эффективным, если расширить участие женщин в решении данных вопросов. Участие в мирных переговорах групп гражданского общества, включая женские организации, позволило бы на 64% сократить возможность провала этих переговоров.

Тем не менее на долю женщин приходится лишь около четверти всех делегатов, участвующих в международных переговорах о нераспространении. Исследования указывают на необходимость достижения 30-процентного порога участия женщин, после чего может произойти изменение групповой динамики переговоров.

Аналитический центр «Новая Америка» провёл опрос среди 23 высокопоставленных женщин-политиков США, которые имели опыт участия в ядерных переговорах. Участницы опроса не согласились с той точкой зрения, согласно которой женщины — это просто «голубки» по сравнению с мужчинами, подчеркнув, что в случае участия женщин в политических дискуссиях большую ценность имеет сотрудничество, а не конкуренция, к тому же уделяется больше внимания инновационным идеям. Исследования, проведенные частным сектором, подтверждают выводы, к которым пришли исследователи из «Новой Америки».

Фактически женщины играли немаловажную роль в ядерной безопасности, начиная с 1950-х годов, когда, согласно данным «Новой Америки», 20% кадровых сотрудников ЦРУ составляли женщины. Некоторые женщины внесли весомый вклад в области нераспространения, как, например, бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Венди Шерман, которая получила медаль «За вклад в обеспечение национальной безопасности» за её ведущую роль в переговорах по соглашению, предполагающему ограничение ядерной деятельности Ирана.

Тем не менее женщины по-прежнему занимают ограниченное число руководящих постов в области ядерной безопасности, согласно данным «Новой Америки». В период с 1970 по 2019 год всего 11 из 68 человек, занимавших руководящие должности в государственном департаменте, оказались женщинами, в министерстве энергетики — всего пять из 36, а в Пентагоне — пять из 63. За указанный период в числе 21 советника по национальной безопасности США было всего две женщины.

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В сфере ядерной политики женщины сталкиваются с огромными барьерами, считает исполнительный директор организации WAND Нэнси Пэрриш. Организация WAND выступает против ядерного оружия. Пэрриш руководит кампанией, направленной против возможности первого ядерного удара со стороны США. WAND также выступает и за другие ограничения в отношении использования военной силы. После 11 сентября президент США получил право на использование военной силы, в том числе развёртывание ядерного оружия, без одобрения со стороны конгресса.

Ядерная безопасность — это сфера, в которой ставки слишком высоки. Мир не может позволить себе просто отказаться от возможности, которая позволила бы снизить вероятность ядерного конфликта.