Сможет ли Запад взорвать Китай изнутри?

Пекин, , 02:01 — REGNUM Китай зачастую выглядит в глазах внешнего наблюдателя как государство, не подверженное социальным потрясениям и экономическим провалам. Почему же тогда китайское правительство столь внимательно относится к теме противодействия цветным революциям и даже объединяет усилия с Россией в данном вопросе, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

В то время, когда на Украине бушевал майдан, в Китае имела место акция Оccupy central; попытка активистов прорваться в правительственный квартал вызвала противодействие правоохранителей Китая и поддержку СМИ Запада. Сам факт проведения данной акции говорит о том, что Китай не обладает абсолютным иммунитетом к развитию оранжевых сценариев.

Китай, по мере нарастания связей со всемирной экономикой, увеличивает размер своих диаспор и число зажиточных граждан, чувствительных к «демократизирующей пропаганде». Обращает на себя внимание, что разведывательно-аналитическая американская компания Stratfor утверждает неизбежность китайской цветной революции в ближайшие 10 лет, а Stratfor примечателен тем, что занимается не прогнозированием. Тем не менее китайский средний класс не выступит сам по себе на «борьбу с авторитаризмом»; какими же средствами обладает Запад для того, чтобы сдетонировать в Китае бомбу цветной революции?

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