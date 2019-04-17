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Сможет ли Запад взорвать Китай изнутри?

Политика

Так ли уж устойчива политическая система КНР?

Сможет ли Запад взорвать Китай изнутри?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай

Пекин, 17 апреля 2019, 02:01 — REGNUM  Китай зачастую выглядит в глазах внешнего наблюдателя как государство, не подверженное социальным потрясениям и экономическим провалам. Почему же тогда китайское правительство столь внимательно относится к теме противодействия цветным революциям и даже объединяет усилия с Россией в данном вопросе, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

В то время, когда на Украине бушевал майдан, в Китае имела место акция Оccupy central; попытка активистов прорваться в правительственный квартал вызвала противодействие правоохранителей Китая и поддержку СМИ Запада. Сам факт проведения данной акции говорит о том, что Китай не обладает абсолютным иммунитетом к развитию оранжевых сценариев.

Китай, по мере нарастания связей со всемирной экономикой, увеличивает размер своих диаспор и число зажиточных граждан, чувствительных к «демократизирующей пропаганде». Обращает на себя внимание, что разведывательно-аналитическая американская компания Stratfor утверждает неизбежность китайской цветной революции в ближайшие 10 лет, а Stratfor примечателен тем, что занимается не прогнозированием. Тем не менее китайский средний класс не выступит сам по себе на «борьбу с авторитаризмом»; какими же средствами обладает Запад для того, чтобы сдетонировать в Китае бомбу цветной революции?

Читайте статью Возможна ли «цветная» революция в Китае? и другие публикации Руслана Хубиева по международной политике.

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