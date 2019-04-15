Сибирский полпред Меняйло за год разбогател

Новосибирск, , 14:30 — REGNUM Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло за 2018 год заработал 9 196 555 рублей (9,2 млн).

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сведения о доходах за 2018 год лиц, замещающих государственные должности РФ и должности федеральной государственной гражданской службы в администрации президента России, опубликованы на сайте Кремля.

Согласно этой информации, Меняйло принадлежат квартира площадью 152,7 кв. м и автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Супруге полпреда, заработавшей за 2018 год 498,4 тыс. рублей, принадлежит ½ доли квартиры площадью 94,1 кв. м.

В собственности у супругов также находится коттедж площадью 585,9 кв. м. В собственности у полпреда — гараж площадью 15 кв. м.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 2017 год сибирский полпред Сергей Меняйло заработал 8,3 млн рублей. В 2016 году его задекларированный доход составил около 6,7 млн рублей. Супруга Меняйло отчиталась о доходах за 2017 год в размере 371,8 тыс. рублей.

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