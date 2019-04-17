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Украина своими руками делает из Закарпатья «Крым»

Политика

Сколько в евро стоят упущенные Киевом возможности?

Украина своими руками делает из Закарпатья «Крым»
Иван Шилов © ИА REGNUM

Ужгород, Украина, 17 апреля 2019, 01:06 — REGNUM  Инцидент с главой Демократического союза венгров Румынии Хунором Келеменой, стал причиной нового возмущения МИД Венгрии по поводу действий официального Киева. Почему ситуация с закарпатскими венграми и румынами четко выявляет незаинтересованность нынешних украинских властей в построении крепких связей с Закарпатьем, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Келемену украинские пограничники не пропустили в Закарпатье, куда он направлялся на празднование 30-летия местного Общества венгерской культуры. Лидер этой организации Ласло Брензович также осудил действия украинских пограничников, но кроме того, что Келемене был запрещен въезд на Украину до октября 2020 года, его имя находится в списке «врагов Украины» на экстремистском сайте «Миротворец». Этот сайт уже отмечался как источник антивенгерских нападок, когда разместил в открытом доступе список из 313 госслужащих и депутатов Закарпатья с венгерскими паспортами.

Эти и другие черты происходящего вокруг закарпатских национальных меньшинств объясняет. почему именно Закарпатье стало тем регионом на западе Украины, который в первом туре выборов отказался поддержать кандидатуру Петра Порошенко.

Почему есть мнение, что Закарпатье может двинуться по Крымскому пути, если Украина продолжит в том же ключе, читайте в статье Станислава Стремидловского Венгры смотрят на Закарпатье и видят Крым.

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